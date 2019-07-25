Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Bulgaristan Hava Kuvvetleri Komutanı da olan Radev, parlamentoya yolladığı veto gerekçelerinde ise “Bulgaristan’ın bu uçakların alımı ile uzun vadede borçlanacağını ve anlaşmanın parametreleri konusunda ulusal bir mutabakat sağlanamadığını ve bunun büyük bir endişeye yol açtığını” belirtti. Radev, veto gerekçelerinde ayrıca, alınacak uçakların “silah ve donanımının yetersiz olacağı ve ek masrafa yol açacağını” savundu. Öte yandan Bulgar medyası, sahip oldukları F-16’ların, Türkiye’nin S-400’leri tarafından yirmi dakika içerisinde düşürülebileceğini yazdı. Türkiye’nin bölgedeki yüksek hâkimiyeti Bulgar medyasında “O zaman F-16’lar neden alınıyor” diye haber yapıldı.