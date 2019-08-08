Su ayılarını Beresheet’e yükleyen, ABD merkezli Arch Mission Foundation. Örgütün amacı, dünyanın gelecekte yaşanamaz hâle gelmesi durumunda yaşanabilecek bir başka gezegen oluşturmak. Dünyanın en dayanıklı canlısı olarak görülen su ayılarının (Tardigrad), uzay şartlarında bile hayatta kalabileceği iddia ediliyor. 150 derece sıcaklığa ve -272 derece soğuğa dayanabilen su ayılarının, yaklaşık 520 milyon ila 100 milyon yıl yaşadığı tahmin ediliyor.
İsrail binlerce su ayısını Ay’a taşımış
08.08.2019 - 04:11 | Son Güncelleme: 08.08.2019 - 04:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiliz The Guardian gazetesi, İsrail’in Ay’a çakılan uzay aracı Beresheet’te binlerce su ayısı olduğunu yazdı.
Etiketler : su ayısı,israil,uzay,
642468 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/642468.aspx
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