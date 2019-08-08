Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Su ayılarını Beresheet’e yükleyen, ABD merkezli Arch Mission Foundation. Örgütün amacı, dünyanın gelecekte yaşanamaz hâle gelmesi durumunda yaşanabilecek bir başka gezegen oluşturmak. Dünyanın en dayanıklı canlısı olarak görülen su ayılarının (Tardigrad), uzay şartlarında bile hayatta kalabileceği iddia ediliyor. 150 derece sıcaklığa ve -272 derece soğuğa dayanabilen su ayılarının, yaklaşık 520 milyon ila 100 milyon yıl yaşadığı tahmin ediliyor.