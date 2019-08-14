Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Direktörü Ken Cuccinelli, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında “Yeşil kart başvurularında finansman, eğitim, yaş ve İngilizce seviyesi dikkate alınacak. Gelir seviyesi düşük göçmenler, artık devletten sağlık sigortası, gıda veya barınma yardımı gibi destekler alamayacak. Yardım alanların vatandaşlık işlemleri yapılmayacak ve ülkeden gönderilebilecek” dedi. Yeni düzenlemeye 15 Ekim’de yürürlüğe girecek. Göçmen hakları savunucuları, Ulusal Göç Hukuk Merkezi (NILC) ve bazı kuruluşlar, düzenlemenin durdurulması için dava açacaklarını söyledi.