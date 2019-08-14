ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Direktörü Ken Cuccinelli, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında “Yeşil kart başvurularında finansman, eğitim, yaş ve İngilizce seviyesi dikkate alınacak. Gelir seviyesi düşük göçmenler, artık devletten sağlık sigortası, gıda veya barınma yardımı gibi destekler alamayacak. Yardım alanların vatandaşlık işlemleri yapılmayacak ve ülkeden gönderilebilecek” dedi. Yeni düzenlemeye 15 Ekim’de yürürlüğe girecek. Göçmen hakları savunucuları, Ulusal Göç Hukuk Merkezi (NILC) ve bazı kuruluşlar, düzenlemenin durdurulması için dava açacaklarını söyledi.
Göçmenler hiçbir yardım alamayacak!
14.08.2019 - 03:24 | Son Güncelleme: 14.08.2019 - 03:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’de yine çok tartışılacak bir gelişme yaşandı. Trump yönetimi, sürekli oturum hakkı elde etmek isteyen göçmenlere sosyal yardım almama şartı getirdi.
Etiketler : abd,trump,göçmen,
643630 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/643630.aspx
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