Kırgızistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Akademya-Lider futbol takımı oyuncularının bulunduğu minibüsün Oş-Bişkek karayolunda trafik kazası geçirdiği belirtildi. Açıklamada 22 yaşındaki İliç İmanbekov isimli sporcunun da hayatını kaybettiği aktarılırken takımın Kırgızistan'ın Oş kentinde düzenlenen maç sonrası başkent Bişkek'e dönerken kaza yaptığı kaydedildi.
Kırgızistan'da futbol takımı kaza geçirdi: 1 ölü
22.08.2019 - 16:53 | Son Güncelleme: 22.08.2019 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırgızistan’da Akademya-Lider futbol takımı, ülkenin kuzeyi ile güneyini birleştiren Oş-Bişkek karayolunda kaza yaptı, kaza sonucu 22 yaşındaki bir futbolcu hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : kırgızistan,Akademya-Lider futbol takımı,
645517 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/645517.aspx
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