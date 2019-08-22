Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırgızistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Akademya-Lider futbol takımı oyuncularının bulunduğu minibüsün Oş-Bişkek karayolunda trafik kazası geçirdiği belirtildi. Açıklamada 22 yaşındaki İliç İmanbekov isimli sporcunun da hayatını kaybettiği aktarılırken takımın Kırgızistan'ın Oş kentinde düzenlenen maç sonrası başkent Bişkek'e dönerken kaza yaptığı kaydedildi.