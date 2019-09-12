Etiyopyalılar bugün yeni yılı kutladı. Tarihteki ilerleyişini miladi takvimin 7 yıl 8 ay gerisinden takip eden Etiyopya, bugün 2012 yılına “merhaba” dedi. Kendine has takvim ve saat kullanan Etiyopya, yeni yılı başta başkent Addis Abada olmak üzere diğer kent ve kasabalarda renkli bir şekilde kutluyor. "Enkutataş" olarak anılan yılın ilk günü yeni yıl kutlamalarına sahne oluyor. Etiyopyalılar, sosyal medya üzerinden birbirlerine yeni yıl mesajları gönderiyor.
Etiyopya 2012 yılına girdi
12.09.2019 - 14:59 | Son Güncelleme: 12.09.2019 - 15:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kendine özgü takvimi kullanan Etiyopya, 2012 yılına girdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Etiyopya,2012,etiyopya takvimi,
649866 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/649866.aspx
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