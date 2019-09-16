Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avusturalya’nın Sdyney kentinde Nicholson Park’ta bisiklet kullanan 76 yaşındaki bir kişi saksağan saldırısına uğradı. Kendisine doğru gelen saksağandan kaçmak isteyen adam, dengesini kaybederek çitlere çarptı. Kaza sırasında kafasından ciddi bir şekilde yaralanan adam, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Ancak, 76 yaşındaki adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Avustralya'da bahar yaklaştıkça saldırganlaşan saksağanların yuvalarının yakınlarından geçen sürücülere, bisikletlilere ve yayalara saldırıyor.

Avusturalya’da şuana kadar bin 570 saldırı olduğu ve bu saldırılarda 189 kişinin yaralandığı biliniyor.