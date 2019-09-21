Ukrayna’nın güneyindeki Odessa kentinde Novaya Dolina ile Prilimanska köyleri arasında, bir tır ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Ukrayna polisi ölü ve yaralı sayısını doğrularken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Ukrayna’da tır ile minibüs çarpıştı: 9 ölü
21.09.2019 - 21:31 | Son Güncelleme: 21.09.2019 - 21:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ukrayna’nın Odessa kentinde bir tır ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : ukrayna,kaza,
651782 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/651782.aspx
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