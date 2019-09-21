Mısır’ın başkenti Kahire’de Mısır Ulusal Medeniyet Müzesi’nde bulunan 2 mumyanın lahiti restorasyon amacıyla açıldı. Mısır Antik Eserler Bakanı Khaled al-Anany da gözlem yapmak amacıyla restorasyon çalışmalarına katıldı. Mumyaların açılış anı ise basının yoğun ilgisi altında gerçekleştirildi.
Mısır’da 2 mumyanın lahiti açıldı
21.09.2019 - 23:26 | Son Güncelleme: 21.09.2019 - 23:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mısır’da restorasyon amacıyla arkeologlar tarafından 2 mumyaya ait lahitler açılıp incelemeler yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : mısır,mumya açılışı,
651799 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/651799.aspx
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