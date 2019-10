Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz Financial Times “Bir seneden kısa bir süre içinde Trump ikinci defa, ABD’nin Suriye’de DEAŞ’a karşı ana müttefikini çaresiz bir şekilde yüzüstü bıraktı” diye yazdı ve Türkiye’nin Suriye bataklığına gömüleceğini iddia etti. New York Times gazetesi, ABD Başkanı Trump’ın Pentagon ve Dışişleri Bakanlığındaki üst düzey yetkililerin tavsiyelerine karşı geldiğini yazdı. Gazete, ABD’nin Türkiye’yi ön açarak kazanımlarını tehlikeye attığını savundu. ABD’nin PKK’yı terk ettiğini yazan İngiliz The Guardian da Trump’ın dengesiz olduğunu ifade etti. Washington Post ise ABD’nin sorumluluktan kaçtığını duyurdu. İsrail Jerusalem Post ise “ABD, Kürtleri (PKK’yı) terk etti ve Türkiye’nin saldırısına zemin hazırladı” yorumunu yazdı.