Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na Sudanlı yetimlerden destek geldi. Sudanlı yetimler, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı için Türkiye'ye ve Türk askerlerine dua etti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için bir araya gelen Sudanlı yetimler hep bir ağızdan dua okudu.
Sudanlı yetimlerden Türkiye için dua
11.10.2019 - 11:12 | Son Güncelleme: 11.10.2019 - 11:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Sudanlı yetimler dualarıyla destek verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : yetim,sudanlı,barış pınarı harekatı,dua,
655679 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/655679.aspx
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