Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin başkenti Washington’da, Türk sivil toplum örgütleri tarafından Beyaz Saray önünde Barış Pınarı Harekatı’na destek gösterisi düzenlendi. Türk bayraklarıyla Beyaz Saray önünde toplanan göstericiler, harekata destek sloganları attı. Caddede Türk bayraklarını dalgalandıran vatandaşlar, “YPG/PKK ve DEAŞ terörünü durdur, PKK bir terör örgütüdür” yazılı pankartlar taşıdı.