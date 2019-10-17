Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 15-17 Ekim'de Karadeniz, Barents, Baltık, Hazar ve Ohotsk denizlerinde gerçekleştirdiği başladığı "Gök Gürültüsü-2019" tatbikatının görüntülerini yayınladı. RS-24 Yars, R-29RMU füzelerinin yanı sıra 16 seyir ve balistik füzesinin ateşlendiği tatbikatta önceden belirlenen hedefler vuruldu. Tatbikatın son gününde yayınlanan görüntüler balistik füzelerin hem karadan hem de denizden ateşlendiği ve Rusya’nın Kamçatka adasındaki hedeflerin tam isabetle vurulduğu aktarıldı.

Rusya’nın daha önce açıkladığı tatbikat NATO ve ABD müttefikleri tarafından tepkiyle karşılanmış ve Rusya’nın bu tatbikat ile nükleer savaş hazırlıklarına başladığı iddia edilmişti.