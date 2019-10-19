Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Parlemntosunun alt kanadı olan Avam Kamarası’ndaki milletvekilleri, ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış anlaşması olan Brexit’in gerçekleşmesi için verilen son tarih 31 Ekim’in ertelenmesinin talep edilmesi üzerine sunulan yasa tasarısını oyladı. İktidardaki Muhafazakar Parti’den ihraç edilen milletvekillerinden Oliver Letwin’in önergesi ile oylanan yasa tasarısı 306’ya karşı 322 oyla kabul edildi. Alınan karar ile birlikte Başbakan Boris Johnson’ın AB’yle vardığı Brexit Anlaşması’nın bugün Parlamentoda oylanması engellenerek oylamanın Pazartesi günü yapılacağı duyuruldu.

Avam Kamarasının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, önergenin kabul edildiği belirtilerek, “Avam Kamarası, Birleşik Krallık ile AB arasında mutabakata varılan yeni Brexit anlaşması üzerine olan önerge değişikliğini kabul etmiştir. Hükümet Benn Yasası gereğince 50 maddenin uzatılmasını talep etmek zorundadır” ifadeleri kullanıldı.