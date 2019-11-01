Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Komisyondan yapılan açıklamada, Türk Kızılay ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından Türkiye’deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı kapsamında dağıtılan Kızılaykart’lara 600 milyon avro ilave ödenek sağlandığı kaydedildi. Ayrıca, eğitim ve sağlık gibi temel hizmetleri kapsayan çeşitli projelerin devamına yönelik 63 milyon avroluk yeni kaynak aktarıldığı belirtilen açıklamada, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için toplam 663 milyon avronun harekete geçirildiği bildirildi. Türkiye’deki sığınmacıları desteklemek için 2016 yılında kurulan toplam 6 milyar avroluk AB fonuna şimdiye kadar 5,8 milyar avro tahsis edildiği aktarılan açıklamada, fon kapsamında 4,2 milyar avroluk sözleşme imzalandığı ve projelere 2,6 milyar avroluk ödeme gerçekleştirildiği kaydedildi.