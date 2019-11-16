Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah beraberinde Veliaht Prens Hüseyin'le, 1994'te yapılan anlaşma uyarınca 25 yıllığına İsrail'e kiralanan ancak geçen hafta tekrar Ürdün'e geçen El-Gamr bölgesini ziyaret etti. Kral Abdullah ile Prens Hüseyin'i, bölgeyi ziyaretinde Ürdün Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Huneyti karşıladı.

Kral Abdullah burada bölgenin stratejik, coğrafi ve tarihi önemine ilişkin komutanlardan bilgi aldı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah geçen pazar mecliste yaptığı konuşmada, 25 yıllığına İsrail'e kiralanan El-Bakura ve El-Gamr arazilerinde kontrolün bundan böyle tamamen Ürdün'de olduğunu duyurmasının ardından bir gün sonra El-Bakura bölgesini ziyaret etmişti.

Ülkenin kuzeyindeki İrbid kentinde yer alan Ürdün Nehri'nin doğu sınırında bulunan Bakura, yaklaşık 6 bin dönüm alana sahip.

Yaklaşık 4 kilometrekarelik bir arazi olan Gamr ise Ürdün'ün güneyindeki El-Akabe kentinde ve sınır bölgesinde yer alıyor.

Sözleşmenin son tarihinin yaklaşması ülkede tartışmaları beraberinde getirmişti. Kira akdinin sonlanmasını isteyen Ürdünlüler protestolar düzenlemiş; parlamentoda onlarca milletvekili, sözleşme karşıtı bildiriye imza atmıştı. Ürdün yönetimi de geçen sene kira akdinin yenilenmeyeceğini İsrail tarafına iletmişti.