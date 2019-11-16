Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah beraberinde Veliaht Prens Hüseyin'le, 1994'te yapılan anlaşma uyarınca 25 yıllığına İsrail'e kiralanan ancak geçen hafta tekrar Ürdün'e geçen El-Gamr bölgesini ziyaret etti. Kral Abdullah ile Prens Hüseyin'i, bölgeyi ziyaretinde Ürdün Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Huneyti karşıladı.
Kral Abdullah burada bölgenin stratejik, coğrafi ve tarihi önemine ilişkin komutanlardan bilgi aldı.
Ürdün Kralı 2. Abdullah geçen pazar mecliste yaptığı konuşmada, 25 yıllığına İsrail'e kiralanan El-Bakura ve El-Gamr arazilerinde kontrolün bundan böyle tamamen Ürdün'de olduğunu duyurmasının ardından bir gün sonra El-Bakura bölgesini ziyaret etmişti.
Ülkenin kuzeyindeki İrbid kentinde yer alan Ürdün Nehri'nin doğu sınırında bulunan Bakura, yaklaşık 6 bin dönüm alana sahip.
Yaklaşık 4 kilometrekarelik bir arazi olan Gamr ise Ürdün'ün güneyindeki El-Akabe kentinde ve sınır bölgesinde yer alıyor.
Sözleşmenin son tarihinin yaklaşması ülkede tartışmaları beraberinde getirmişti. Kira akdinin sonlanmasını isteyen Ürdünlüler protestolar düzenlemiş; parlamentoda onlarca milletvekili, sözleşme karşıtı bildiriye imza atmıştı. Ürdün yönetimi de geçen sene kira akdinin yenilenmeyeceğini İsrail tarafına iletmişti.