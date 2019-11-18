Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolivya’da 20 Ekim’de yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerini Evo Morales kazandı. Ancak muhalefet destekçileri, hile olduğunu iddia ederek sokaklara çıktı. Hem şiddet eylemleri hem de ordunun baskısı sonucu taze Başkan, görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Ardından da Meksika’ya sığındı. Geçici Başkanlık görevine Jeanine Anez üstlendi. Morales’in ülkeye dönmesi hâlinde yargılanabileceğini söyleyen Anez, dün de tartışılacak bir kararnameye imza attı. Kararnameye göre ordu mensupları, Morales yanlısı göstericilere, ceza gerektiren bir müdahalede bulunsa bile haklarında soruşturma açılmayacak. Amerikan İnsan Hakları Komisyonu (IACHR), şiddete teşvik ettiğini gerekçesiyle bunu kınadı. Arjantin’de 27 Ekim’deki genel seçimleri kazanan ve 10 Aralık’ta devlet başkanlığı görevini üstlenecek olan Alberto Fernandez de Anez’e tepki gösterdi. Fernandez “Bolivya’da yönetime el koyan hükûmet, silahlı kuvvetleri, suçlarının hesabını vermeyecek şekilde serbest bıraktı. Ölü sayısı artıyor. Birleşmiş Milletler müdahale etmeli” değerlendirmesinde bulundu. Bu arada güvenlik güçleri, Cochabamba vilayetine bağlı Sacaba kentinde Morales yanlısı koka üreticisi köylülere yönelik operasyon başlattı. Çıkan çatışmada dört köylü öldü, dördü ağır 115 kişi yaralandı, 200 kişi gözaltına alındı. Son gelişmelerle birlikte, Bolivya’da 500’den fazla kişinin yaralandığı şiddet dalgasında ölenlerin sayısı 18’e yükselmiş oldu.