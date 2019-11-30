Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ta 1 Ekim’de işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek için başlayan gösterilerin ikinci ayında Başbakan Adil Abdulmehdi istifa edeceğini duyurdu. Güvenlik güçlerinin Zikar vilayetine bağlı Nasiriye’de önceki gün açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden göstericilerin sayısı 32’ye yükselirken, Necef’te 18 kişi hayatını kaybetti. Göstericilere gerçek mermiyle ateş açılması üzerine Nasiriye ve Necef’te yaralananların sayısı 800’ü buldu. Can kayıplarından, Başbakan Adil Abdulmehdi tarafından krize müdahaleden için yeni görevlendirilen Korgeneral Cemil eş-Şammari sorumlu tutuldu. Başbakan da Şammari’yi 24 saat sonra görevden aldı. Vali Adil Duheyli de “Şehir halkını koruyamayan bir vali görevinden istifa etmeli. Göstericilere yönelik şiddet kullanılması talimatı bizim tarafımızdan verilmedi” diyerek istifa etti. Ülkenin güneyindeki Şii nüfusun yoğunlukta olduğu Necef şehrinde sivil kıyafetli kişiler göstericilere ateş açtı. Necef Milletvekili Talâl Bilâl “Gençler, kadınlar ve çocuklar vatan dışında bir şey talep etmedi. Hükûmet ise bütün taleplerini erteledi. Irak halkının yanında yer alıyorum ve milletvekilliğinden istifa ediyorum” dedi.



BAŞBAKAN BIRAKTI

Şiilerin dinî lideri Ali Sistani’nin, cuma namazı sonrası okunan mesajında göstericilere yapılan müdahaleler eleştirildi. Milletvekillerinden hükûmete verdikleri desteği gözden geçirmeleri tavsiyesinde bulundu. Mesajın ardından Başbakan Abdulmehdi, milletvekillerinin yeni hükümet seçilebilmesi için Meclis’e istifasını sunacağını açıkladı. İran yönetimi de Mehran Sınır Kapısı’nı tekrar kapattığını açıkladı. Gösterilerin başladığı tarihten bugüne kadar yaklaşık 400 kişi hayatını kaybederken 15 binden fazla kişi de yaralandı.