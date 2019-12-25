Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun geçen cuma günü Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis’a “Türkiye-Libya anlaşmasının yasa dışı olduğunu söylediği” yönünde basında yer alan haberlerle ilgili kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Açıklamayı teyit eden ve bunun Tel Aviv yönetimin resmi pozisyonu olduğunu ifade eden Katz “Bu anlaşmayı yasa dışı görüyoruz. Ancak bu Türkiye’ye savaş gemileri göndereceğimiz anlamına gelmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ‘hasım’ olarak da görüyoruz. Ancak İsrail de, NATO üyesi olan Türkiye de çatışma istemiyor” dedi. Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşma, İsrail’den Avrupa’ya doğal gaz taşımak için Akdeniz’in altında inşa edilmesi planlanan boru hattının güzergâhını keserek projeyi imkânsız hâle getiriyor.



RUSYA: TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanlığından bir heyetin, Rusya’nın başkenti Moskova’da Libya ve Suriye konusunda temaslarda bulunmasının ardından Kremlin yönetiminden açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Libya krizinin çözülmesi konusunda Türkiye ile temasların devam ettirilmesi ve muhtemel iş birlikler de dâhil olmak üzere temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığını duyurdu.