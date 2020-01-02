Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Akdeniz doğalgazını Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya üzerinden Avrupa'ya ulaştıracak olan EastMed projesi Atina'da imzalanıyor. Her üç ülkenin enerji bakanları arasında imzalanacak törene İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis de katılacak. Yunanistan Enerji Bakanlığı anlaşmayı İtalya'nın ileri bir tarihte imzalayacağını duyurdu.

TEK AMAÇLARI VAR! TÜRKİYE'Yİ SAF DIŞI BIRAKMAK...

Anlaşma, Doğu Akdeniz'de İsrail tarafından üretilecek doğalgazı Avrupa'ya taşıyacak 900 kilometrelik boru hattı projesinin temelini oluşturuyor. Rus gazına alternatif olarak değerlendirilen EastMed projesine İtalya'nın da eklenmesi ile Türkiye'nin devre dışı bırakılması hedefleniyor. EastMed'i İtalya'ya bağlayacak Poseidon projesi ile Doğu Akdeniz gazı Avrupa'ya ulaştırılacak.

İSRAİL DE OYUNUN İÇİNDE!

Yunanistan'a hareketinden önce Ben Gurion Havaalanı'nda yaptığı açıklamada anlaşmanın önemine dikkat çeken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "On yıldır solun çılgın direnişine rağmen gazı sudan çıkarmak için savaşıyorum. Şimdi gaz çıkıyor, elektrik fiyatları düşüyor ve oradan gelecek yüzlerce milyar yaşlılara, engellilere, eğitime ve sağlık sistemimize kaynak olacak" dedi.

AMAÇLARI ANLAŞMA DEĞİL! HEDEF TÜRKİYE

Anlaşma için Atina'ay gelen Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Maximos Sarayı'nda bir araya geldi. Burada bir açıklama yapan Yunan Başbakan Miçotakis, "Dışarıda hava yağmurlu ve soğuk olabilir ancak iklim, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı her seferinde, özellikle Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail'in EastMed Boru Hattı Anlaşması'nı imzalayacağı önemli bir gün için sıcaktır. Bu anlaşma, enerji alanında ve ötesinde çok önemli bir üçlü işbirliğinin en önemli noktası olan çok bir enerji projesi" dedi.

REKABET DEĞİL! İŞ BİRLİĞİYMİŞ...

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ise , "Yağmur yağdığını söylüyoruz çünkü bu bir nimettir. Ülkelerimiz, özellikle adalar kuraklıktan acı çekmektedir. Bu anlaşma, üç taraflı ortaklıklara başladığımız zamandan itibaren, gerçekçi arayışların temelini oluşturan üç yönlü bir işbirliğinin imzalanmasıdır. Yani Orta Doğu'da rekabete değil işbirliğine sahip olmaktır" diye konuştu.

ANLAŞMA İMZALIYORLAR...

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Anastasiadis ile yerel saatle sabah 10.00'da görüşen Yunanistan Başbakanı Miçotakis 14.00'te (TSİ 15.00) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile baş başa görüşecek. Yine yerel saat ile saat 18.00'de Netanyahu, Anastasiadis ve Miçotakis üçlü toplantı gerçekleştirecek. Saat 18.30'da (TSİ 19.30) üç ülkenin enerji bakanlarının imzalayacağı anlaşma törenine katılacaklar.