Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Bağdat’ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürmesi sonrasında Orta Doğu’da tansiyon yükselmeye devam ediyor. İran Devlet Başkanı Ruhani’nin ‘misilleme ve intikam’ açıklamaları sonrasında bölge devletleri de teyakkuza geçmiş durumda.

Süleymani’nin ölüm emrini veren ABD Başkanı Trump İran’a karşı yeni tehditler savurmaya dün de devam etti. Trump, yeni silahlara 2 trilyon dolar harcadıklarını ve İran’ın herhangi bir ABD üssüne saldırması durumunda bu yeni silahlardan bazılarını İran’a karşı kullanabileceklerini belirtti.

Trump 1979 yılında ABD’nin Tahran Büyükelçiliği’nin basılması ve 52 kişinin rehin alınmasına hatırlatarak “Eğer İran, ABD’lilere ve Amerikan unsurlarına saldırırsa 52 Amerikalı rehineyi temsilen İran’a ait ve İran kültürü için üst düzey öneme sahip 52 hedef belirledik. Hiç tereddüt etmeyiz. Bu hedefler çok hızlı ve çok sert şekilde vurulacaktır. ABD artık tehdit istemiyor” dedi.

ZARİF: BU SAVAŞ SUÇUDUR

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump’ın bu açıklamasına “Kültürel alanları hedef almak savaş suçudur. ABD’nin Batı Asya’da sonu gelmiştir” sözleriyle tepki gösterdi.

Güney Kerman eyaletindeki muhafızların komutanı General Abuhamzeh de “Hürmüz Boğazı, Batı için hayati bir nokta ve çok sayıda Amerikan muhrip ve savaş gemileri oradan geçiyor. Bölgedeki Amerikan hedefleri uzun zamandan beri İran tarafından tespit edildi. 35 ABD hedefi ve ayrıca Tel Aviv de ulaşabileceğimiz menzilde” dedi.

2 BİN 100 ABD ASKERİ YOLDA

ABD-İran gerilimi tırmanırken ABD Donanmasına bağlı “USS Bataan” Amfibi gemisinin de Afrika’da bir eğitim tatbikatını erteleyip Orta Doğu’ya yönlendirildiği bildirildi. Gemi, aralık ayında 2 bin 100 askerden oluşan 26’ncı Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliği ile Afrika Deniz Aslanı Tatbikatı için yola çıkmış ve geçen hafta Fas açıklarına ulaşmıştı.

ABD ASKERİ IRAK'TAN ÇIKARILIYOR

Irak Meclisi, oy çokluğuyla, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararı aldı. Mecliste yapılan olağanüstü oturumda, oy çokluğuyla ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasına karar verildi. Meclisten yapılan açıklamada, kararın uygulanması yükümlülüğünün hükûmette olduğu belirtildi. Oylamanın ardından Şii vekiller mecliste, “ABD’ye hayır” ve “Ey işgalci çık dışarı” sloganları attı.

Kabul edilen yasa tasarısına göre, ABD ile Irak arasındaki Stratejik Güvenlik Anlaşması’nın iptal edilmesi, yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması, terör örgütü DEAŞ ile mücadele konusunda Koalisyon Güçleri’nin destek talebinin iptal edilmesi, Irak hava sahasının kullanılmasının yasaklanması ve ABD hakkında BM nezdinde şikayette bulunulması, Irak Meclisi tarafından onaylanmış oldu.

ABD'DE TRUMP'A PROTESTO

ABD’nin New York kentindeki Times Meydanı’nda yüzlerce kişi savaş karşıtı protesto gösterisi düzenledi. Protestocular “İran ile savaşa hayır” yazılı pankartlar taşıyarak “Bugün kaç çocuğu öldürdün?” yazılı pankartlar taşıyarak, ABD Başkan Trump’a tepki gösterdi. Bazı protestocuların İran bayrakları ve Süleymani’nin fotoğraflarının yer aldığı posterler taşıması dikkat çekti. Protestocular, Brooklyn bölgesinde bulunan Senatör Chuck Schumer’in evinin önüne gelerek, “Adalet yoksa, barış da yok”, “ABD, Orta Doğu’dan çık” sloganları attı.

ABD ÜSSÜNE SALDIRI

Ruhani’nin ‘misilleme ve intikam’ çağrısının ardından el-Kaide bağlantılı eş-Şebab örgütü, Kenya’da ABD üssüne saldırı gerçekleştirildiğini ve savaş uçakları da dâhil olmak

üzere ABD askerî teçhizatının yok edildiğini iddia etti. Kenya ordusu ise, saldırıya karşılık verildiği ve dört saldırganın öldürüldüğünü duyurdu. ABD de saldırıyı doğruladı.