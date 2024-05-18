Erdoğan’ın affetmesini hazmedemediler! 28 Şubatçılarda zerre kadar pişmanlık yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan “İdamımı istediler” dediği 28 Şubat paşalarını affetti. “28 Şubat bin yıl sürecek” diyenler, cezaevindeki bininci günlerinde, er olarak tahliye edildi. Cumhurbaşkanı’nın kararıyla tahliye edilmesini kabullenemeyen 28 Şubatçı Çetin Doğan, bunun bir af değil, anayasal görev olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat davası hükümlüsü eski generallerin de aralarında bulunduğu 14 hükümlünün kalan cezalarını sürekli hastalık ve kocama hâli sebebiyle kaldırdı.

Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını ardından “28 Şubat bin yıl sürecek” diyen darbeci eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, emekli korgeneral Yıldırım Türker, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak cezaevindeki bininci günün ardından tahliye edildi.

Ancak apoletleri sökülen darbeci genaraller Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın affıyla tahliye olunmalarından rahatsız oldu. İzmir 1 No.lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde açıklama yapan Çetin Doğan “Şunu da ifade edeyim ki televizyonlarda bizim için bir aftan bahsediliyor. Af söz konusu değil doğrudan doğruya anayasal görevin Cumhurbaşkanı tarafından net olarak yerine getirilmesidir. Bizim durumumuzda olanlar tahliye edildi, biz bir yıldır bekletiliyorduk” dedi.

Erol Özkasnak da Sincan Cezaevi önünde yaptığı açıklamada “Ailemi ve özellikle torunumu gördüğüm için çok mutluyum. Basında bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Sizler olmasanız ölünceye kadar kalırdık burada” diye konuştu.

Yıldırım Türker ise “Çok mutluyuz ama çok üzgünüz de. Burada sağlığımızı muhafaza etmek için gayret gösterdik” ifadelerini kullandı.