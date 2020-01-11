Meghan’ın Kanada’da ne kadar süre kalacağı bilinmiyor. Saray yetkilileri Sussex Düşesi Meghan Markle’ın Kanada’ya gittiğini BBC’ye doğruladı. İngiliz gazetelerine göre, Markle tatil dönüşü zaten Londra’da uzun süre kalmayı planlamıyordu. Çiftin saraydan ayrılık kararına rağmen Prens Harry’nin tahtın altıncı varisi olmaya devam edeceği belirtiliyor. OTTAWA İHA
Meghan Markle Kanada’ya gitti
11.01.2020 - 04:52 | Son Güncelleme: 11.01.2020 - 04:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de Prens Harry ve Meghan Markle’ın Kraliyet Ailesi’ndeki üst düzey görevlerini bırakması tazeliğini korurken Düşes, oğluyla vakit geçirmek için Kanada’ya gitti.
Etiketler : Meghan Markle,
674392 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/674392.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER