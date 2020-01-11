Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meghan’ın Kanada’da ne kadar süre kalacağı bilinmiyor. Saray yetkilileri Sussex Düşesi Meghan Markle’ın Kanada’ya gittiğini BBC’ye doğruladı. İngiliz gazetelerine göre, Markle tatil dönüşü zaten Londra’da uzun süre kalmayı planlamıyordu. Çiftin saraydan ayrılık kararına rağmen Prens Harry’nin tahtın altıncı varisi olmaya devam edeceği belirtiliyor. OTTAWA İHA