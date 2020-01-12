Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En büyük salgın hastalık riskini hiç şüphesiz çocuklar taşıyor. Atme Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Müdürü Çocuk Doktoru Muhammed Uveyden, bölgedeki nüfusun her geçen gün arttığına işaret etti. Hastaneye gelen hasta çocuk vakasının arttığını vurgulayan Uveyden “Son günlerde hasta sayımız arttı. Bu şekilde günde 150-200 çocuk geliyor. Ayrıca insanlar uzun süre soğuklara maruz kaldığı için donma tarzında vakalar geliyor. Bunların yayılmasından endişeliyiz” diye konuştu. Bu arada Beşar Esad rejiminin İdlib’de pazar yerine düzenlediği hava saldırılarında 17 kişi hayatını kaybetti.

TEKNE BATTI, 8 ÇOCUK ÖLDÜ

Öte yandan İzmir Çeşme’de göçmenleri taşıyan bir tekne battı, 8’i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti.

MİNİK ERVA AĞLATTI

Rus ve Esed rejiminin bombardımanında ailesini kaybeden 5 yaşındaki Erva Mervan, İdlib'de zeytin ağaçlarının altında donarak can verdi. Küçük kızın bu görüntüsü yürekleri yaktı.