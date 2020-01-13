Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’ın, Irak’taki ABD üslerine gerçekleştirdiği füze saldırısı sonrasında üssün uydu fotoğrafları yayınlanmıştı. Ayn el-Esad üssüne ilk defa giren Amerikan tele-vizyon kanalı CNN International, İran füzelerinin yol açtığı hasarı dünyaya duyurdu. CNN muhabiri Arwa Damon, saldırının iki buçuk saat önceden öğrenildiğini söyledi.

KALANLAR SIĞINAĞA GİRDİ

Televizyon kanalına konuşan yetkililer, ABD askerlerinin büyük çoğunluğunun yerel saatle 23.00’te hava üssünü terk ettiğini bazılarının ise sığınaklara yerleşerek saldırıyı beklediklerini söyledi. Perşembe günü yerel saatle 01.30’da üsse ilk füzeler isabet ettiğini söyleyen yetkililer “Saldırının olacağını biliyorduk ancak nasıl gerçekleşeceğini ve ne kadar süreceğini bilmiyorduk. Saldırı bittikten sonra çıktık, hasar tespiti yaptık. Sığınakların çok yakınına düşen füzeler can kaybına yol açmadı” dedi.

BAĞDAT BİLGİ VERMİŞ

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, saldırıdan önce Tahran yönetiminin kendilerine, bazı ABD hedeflerine saldırı yapılacağını haber verdiğini söylemişti. CNN International kanalına konuşan bir Arap diplomat “İran’dan gelen ‘ABD üslerini vuracağız’ bilgisinin ardından Bağdat yönetimi de hangi ABD üslerinin vurulacağını Washington yönetimine bildirdi” diye konuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’ye düzenlenen suikastın ardından İran ordusu misilleme olarak Erbil yakınlarındaki ABD üssü ile Ayn el-Esad üssüne saldırı düzenlemişti. Ayn el-Esad üssüne 11 füze isabet etmiş, İran devlet televizyonu “En az 80 ABD askeri öldürüldü” iddiasında bulunmuştu.