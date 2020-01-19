Esad rejimi ve destekçilerinin İdlib'e saldırıları nedeniyle son 3 günde yaklaşık 27 bin sivil daha Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etti.
27 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti
19.01.2020 - 13:07 | Son Güncelleme: 19.01.2020 - 13:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esad rejimi ve destekçilerinin İdlib'e saldırıları nedeniyle son 3 günde yaklaşık 27 bin sivil daha Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etti.
Kaynak: AA
Etiketler : Esad Rejimi,saldırılar,İdlib,göç,
676054 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/676054.aspx
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