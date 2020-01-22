Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılma kararı alarak Kanada'ya giden Meghan Markle, oğlu Archie ile yürüyüşe çıktı. Aynı zamanda köpeğini de gezdiren Markle'nın spor kıyafetli hali ise İngiliz basınına bomba gibi düştü. Fotoğrafları kısa sürede olay oluşturan çift ise avukatları aracılığıyla yasal bir uyarı yaptı.

EŞİNİN GİZLİ FOTOĞRAFLARI ÇEKİLİNCE HAREKETE GEÇTİ

Meghan Markle'ın Kanada'nın Vancouver Adası'nda oğlu Archie ile birlikte köpeklerini gezdirirken çekilen fotoğraflarının, Markle'ı gizlice takip eden ve çalılıklara saklanmış paparazziler tarafından çekildiği belirtildi. Prens Harry ve Meghan Markle'ın avukatları, çiftin söz konusu fotoğrafların kullanılmasına izin vermediklerini vurgulanıyor ve fotoğrafı çekip tabloid gazetelerde basanlar tacizle suçlanıyor.

GAZETECİLER ÇİFTİN EVİNİN ÖNÜNDE KAMP KURDU

Avukatlar, paparazzilerin bu tutumunu yargıya taşımaya da hazır olduklarını ifade ediyor. Avukatların açıklamasında Meghan Markel ve Prens Harry'nin Vancouver'daki evlerinin içinin dahi büyük lensli fotoğraf makineleriyle görüntülenmeye çalışıldığı vurgulandı. Çiftin Vancouver'da kaldıkları evin önünde çok sayıda gazeteci kamp kurmuş durumda.

YAŞAMLARINA KANADA'DA DEVAM EDİYORLAR

Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerden çekilmesinin ardından Meghan Markle çiftin oğlu Archie ile birlikte yaklaşık iki hafta önce Kanada'ya gitmişti. Salı günü Prens Harry de Kanada'ya hareket etti. Ailenin ne zaman İngiltere'yi ziyaret edeceği ya da ne kadar süre Kanada'da kalacağı bilinmiyor.

Prens Harry Kanada'ya hareket etmeden önce Londra'da katıldığı bir resepsiyonda konuşmuş ve Kraliyet görevlerinden çekilmekten başka bir seçeneği kalmadığı için ailesi adına bu kararı aldığını söylemişti.