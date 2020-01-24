Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de Beşar Esad rejimi güçleri ve Rusya’nın, Halep’in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde kalan batı ve güney kırsalına yoğun saldırıları devam ediyor. Saldırılar sebebiyle son iki günde yaklaşık 36 bin sivil daha yerinden edildi. Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, Rusya’nın da hava desteği verdiği saldırılar sonucu Daret İzze, Etarib, Hureytan, Hayyan, Anadan, Ayncara, Kasimiyye, Sellüm, Han Tuman, Han Asal, Kefer Naha Bara ve Ayn Cara’dan göçler sürdüğünü kaydetti. Son iki günde 11 bin 691 aileden oluşan 36 bin 7 sivil daha evsiz kaldı.

YOĞUN BOMBARDIMAN

Rus savaş uçakları, gece geç saatlerden bu yana İdlib’in güneyindeki Serakib ilçesi ile Tel Debis, Cuzef, Ernebe ve Tel Nebi Eyyüp köylerine, Halep’in batı ve güney kırsalındaki İkarda, Leyramon ve Raşidin bölgelerine, Han Tuman beldesi, Keferhamra ve Halsa köylerine hava saldırısı düzenledi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Ernebe’de aynı aileden 2’si çocuk 1’i kadın toplam 3 ve Serakib’de 5 olmak üzere, toplam 9 sivil hayatını kaybetti. Son iki günde yapılan saldırılarda ölen sivillerin sayısı ise 39’u buldu.

SINIRA GELİYOR

Yerinden edilenlerin büyük kısmı Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken bir kısmı da, Türkiye’nin teröristlerden temizlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı bölgesine sığınıyor. İdlib’in güney ve güneydoğu ile Halep’in batı ve güney kırsalındaki yerleşimlerinden Kasım 2019’dan itibaren yaklaşık 450 bin sivil yerinden edildi. İdlib’deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması sebebiyle binlerce sivil, sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor. Saldırılardan kaçarak evsiz kalan ve temek yaşam malzemelerini yemin etmekte zorlanan binlerce aile, yardım bekliyor.

İNSANİ KORİDOR OLUŞTURULMALI

Avrupa Birliği (AB), Esad rejimi ve destekçilerine, İdlib’de sivillere yönelik saldırıları durdurmaları çağrısında bulundu. AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Suriye’nin kuzey batısında rejim güçleri ve müttefiklerinin son günlerdeki saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere sivillerin hayatını kaybettiğini belirtti. Ateşkesin yeniden bozulduğunu ve bölgeden sivillerin kaçtığını söyleyen Stano İdlib’de sivilleri hedef alan hava saldırıları ve bombalamaları “kabul edilemez” olarak nitelendirerek, bu saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu. “AB, söz konusu şiddetli saldırılar devam ettiği müddetçe Esad rejimine yönelik yaptırımları sürdürecektir” ifadelerini kullanan Stano, insani yardım koridorlarının oluşturulmasının önemine işaret etti.