Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan Beşar Esad rejimi güçleri, Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak İdlib’de ilerlemeye devam ediyor. İdlib’in güneyi ve güneydoğusunda karadan ilerleyen rejim güçleri, muhalif ve rejim aleyhtarı silahlı gruplarla şiddetli çatışmaya girdi. Rus savaş uçaklarının da havadan bombardımanın ardından rejim güçleri Serakib ilçe merkezine girdi. Suriye devlet televizyonu haberi “Suriye Arap Ordusu birlikleri Serakib’e girdi. Teknik birlikler mayın ve patlayıcıları etkisiz hâle getirmek için taramalara devam ediyor” şeklinde aktardı.



KRİTİK ÖNEME SAHİP

Serakib, Şam için kritik önemdeki iki yolun, M4 ve M5 yollarının kesiştiği noktada yer alıyor. M4, Halep’i Lâzkiye’ye, M5 de yine Halep’i Başkent Şam’a bağlayan ana yol. Türkiye, Şam’ın ilerleyişini durdurmak ve bulunduğu alanı kaybetmemek için Serakib’deki gözlem noktasını güçlendirmiş, aynı zamanda ilçenin çevresinde üç tane daha askerî kontrol noktası oluşturmuştu.



170 BİN SİVİL KAÇTI

İlçede yaşayan 170 bin sivil, rejimin ve destekçilerinin saldırıları sonucu Türkiye sınırı yakınındaki bölgelere göç ederek evsiz kaldı. Rejim güçlerinin Serakib’den sonraki hedefinin Sarmin kasabası olması bekleniyor. Serakib’in yaklaşık 15 kilometre batısında İdlib şehir merkezi bulunuyor.



RUS HEYET BUGÜN GELİYOR

Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Suriye’de Esad rejiminin saldırganlığı sebebiyle İdlib ilinde durumun vahametini koruduğunu, bu konuyu ele almak için Rusya’dan bir heyetin bugün Türkiye’ye geleceğini bildirdi. Çavuşoğlu, Rusya ve İran ile Astana ve Soçi mekanizmalarının başlatıldığını; bunların Suriye’de ateşkesi tesis etmenin, bunun kalıcı olmasını sağlamanın ve siyasi sürece geçişin amaçladığını belirterek “Bunların bugüne kadar faydalarını gördük. Ne var ki siyasi sürece inanmayan, sadece askerî çözümle barış getireceğini düşünen, ki bunda çok yanlış düşündüğünü söylemem lazım, rejimin saldırganlığı arttı” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığının başkanlığını yaptığı Rus heyet ile yapılan görüşmelerin ardından ihtiyaç olursa liderler düzeyinde de görüşme olabileceğini belirtti.