Türkiye’nin farklı birliklerinden gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), komando ve mühimmatı taşıyan askerî araçlar, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Yaklaşık 150 araç, geniş güvenlik tedbiri altında İdlib’deki gözlem noktalarına yönlendirildi. Öte yandan Millî Savunma Bakanlığı (MSB), “İdlib’de yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecektir, gözlem noktalarımız görevlerine devam edecektir” açıklamasında bulundu. Bakanlık’ta düzenlenen basın toplantısında yetkililer, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. İdlib’in Serakib bölgesinin rejim askerleri tarafından çevrelendiğine yönelik haberler hatırlatılarak TSK unsurlarının durumuna yönelik soru üzerine güvenlik kaynakları “Bölgedeki birliklerimizle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Birliklerimiz gözlem noktalarımıza karşı yapılabilecek her hangi bir saldırıya karşı meşru müdafaa kapsamında en sert şekilde karşılık vermek hazır. Takviyelerle her bir gözlem noktası kendini koruyacak ve gerekli karşılığı verecek yetenek ile harp silah araç ve gerece sahip” ifadelerini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktalarından kaçının rejim kontrolündeki bölgelerde olduğunun sorulması üzerine kaynaklar, 9, 8 ve 7 numaralı gözlem noktalarının bu bölgelerde olduğunu aktararak, ikmal ve personel değişimi faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.



TSK EMİR BEKLİYOR

İdlib’de diplomatik görüşmelerin sonuç vermemesine bağlı olarak TSK’nın İdlib’e girerek rejim unsurlarını eski sınırlara itip itmeyeceğinin sorulması üzerine kaynaklar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını hatırlatarak “Türk Silahlı Kuvvetleri verilen her görevi yerine getirmeye hazırdır. Emir verildiğinde gereğini yapar” dedi.