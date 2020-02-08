Tayland Sağlık Bakanlığı, 7 yeni korona virüs vakasının daha tespit edildiğini belirterek ülke genelinde vaka sayısının 32’ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, 3 Tayland ve 4 Çin vatandaşının enfekte olduğunu açıkladı. 7 kişinin tamamının hastanede olduğu ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Tayland’da korona virüsü vakası 32’ye yükseldi
08.02.2020 - 12:52 | Son Güncelleme: 08.02.2020 - 12:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tayland’da 7 yeni korona virüs vakasının daha tespit edildiği ve ülke genelinde vaka sayısının 32’ye yükseldiği açıklandı.
Etiketler : Tayland,
680059 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/680059.aspx
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