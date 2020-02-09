Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yılın yeni felaketi koronavirüs sebebiyle can kayıpları devam ediyor. Sadece 24 saat içinde 86 kişi daha hayatını kaybetti. Böylelikle ölenlerin sayısı 725’e yükseldi. Pekin Belediyesi, maske takmayan kişilerin gözaltına alınabileceğini açıkladı. Japonya’da karantinada bulunan 3 bin 600 yolcu ve mürettebatlı gemide, üç kişide daha hastalık tespit edildi. Gemideki vaka sayısı 64 olurken ülke genelinde bu rakam 89’u buldu. Bu arada Japonya Dışişleri Bakanlığı, 60’lı yaşlardaki bir Japon’un Vuhan’da koronavirüs sebebiyle vefat ettiğini açıkladı. Teşhis kesinleşirse şahıs, koronadan ölen ilk Japon olacak. Ayrıca ilk defa bir ABD’li de hayatını kaybetti. 60 yaşındaki şahıs, Vuhan’da tedavi altındaydı. Öte yandan şu ana kadar 12 vakanın görüldüğü ABD’de, Çin’den tahliye edilen 800’den fazla kişi ülkelerine getirildi. Bu kişiler, askerî üslerde kurulan karantina merkezlerine sevk edildi. Şüpheliler, koronavirüsün azami kuluçka süresi olan 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak. Fransa’da da vaka sayısı 11’e, Tayland’da 32’ye, Birleşmiş Arap Emîrliklerinde yediye yükseldi.



İSİM BULUNDU

Çin Ulusal sağlık Komisyonu, virüsün adını koydu: Yeni koronavirüs zatürresi (Novel coronavirus pneumonia)... Resmî kurumlar virüsten NCP şeklinde bahsedecek. Pekin, yaklaşık 12 gün önce inşasına başlanan ikinci hastaneyi de dün hizmete açtı.