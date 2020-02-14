Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, “Türkiye’ye bağlanmak korkunç” diyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya tepki gösterdi. Temaslarda bulunmak üzere geldiği İngiltere’nin başkenti Londra’da açıklamalarda bulunan Tatar, Doğu Akdeniz’de Türklerin, Rumlar kadar hak sahibi olduğunu belirtti. Tatar, Türkiye ile KKTC’nin iş birliği, ruhsatlandırma faaliyeti ve çeşitli anlaşmaların yapıldığını belirterek, “KKTC’nin ayrı bir devlet olarak Doğu Akdeniz’de ortaya çıkması ve şu anda daha da kabul görür bir noktaya gelmesi çok önemlidir” dedi.

Başbakan Tatar, görüştüğü parlamenterlerden, İngiltere’nin Kıbrıs’ın 3 garantöründen biri olduğunu unutmamalarını istediğini anlatarak, onlara “Türkiye, Kıbrıs Türkünün en sıkıntılı dönemlerinde yanında bulunmuştur, garantörlük görevini yapmıştır. İngiltere nerede? İngiltere şu ana kadar pek bir şey yapamadı. Ama Brexit’ten sonra Kıbrıs Türk halkına haklarının verilmesi için İngiltere’den birtakım katkı ve yardımlar bekliyoruz.” mesajını verdiğini aktardı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 6 Şubat’ta bir İngiliz gazetesine verdiği röportajda kullandığı ifadeleri de değerlendiren Tatar, böyle makamlarda oturan kişilerin konuşurken çok dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Akıncı’nın sözlerinin çok farklı yönlere çekilebileceğine vurgu yapan Tatar, “Özellikle KKTC’yi ve Türkiye Cumhuriyeti’ni ilgilendiren, KKTC halkı ile Türkiye Cumhuriyeti halkının duygusal bağları, tarihten gelen gönül bağı gibi konular hassastır” ifadelerini kullandı.

1974’Ü HATIRLATTI

“İlhak meselesi (KKTC’nin Türkiye’ye ilhakı) hiçbir zaman KKTC’nin de Türkiye’nin de gündeminde olmamıştır. Bizim gündemimizde esas itibarıyla KKTC’yi güçlendirmek var” diyen Tatar, 1974 müdahalesinin haklılığını bir kez daha hatırlattı. Tatar “Rusya’nın Kırım müdahalesiyle hiçbir benzer tarafı yoktur. Örnek olarak bunun kullanılması fevkalade yanlıştır” diye konuştu.