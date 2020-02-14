Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan’da bir evlilik kutlaması faciayla sonuçlandı. Pakistan’ın Belucistan eyaletinde Jhal Magsi bölgesinde karayolunda seyreden ve düğün kutlaması için düzenlenen bir parti otobüsünün devrilmesi sonucu, 11 kişi hayatını kaybederken, 20’den fazla kişi ise yaralandı. Yaralılar Shahdadkot kentinde Bareja ve Taluka hastanelerine kaldırılırken, sağlık yetkilileri yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğunu ve ölü sayısının artabileceğini belirtti.