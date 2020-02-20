Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bombalı saldırılarla sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı Harekat Bölgesinde tuzakladığı mayın/el yapımı patlayıcıların (EYP) imhası devam ediyor. Harekat bölgesinde Resülayn’da yol kenarına sivilleri hedef alacak şekilde uzaktan kumandalı olarak tuzaklanan 20 kilogramlık el yapımı patlayıcı, EOD timleri tarafından imha edildi.