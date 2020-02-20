Bombalı saldırılarla sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı Harekat Bölgesinde tuzakladığı mayın/el yapımı patlayıcıların (EYP) imhası devam ediyor. Harekat bölgesinde Resülayn’da yol kenarına sivilleri hedef alacak şekilde uzaktan kumandalı olarak tuzaklanan 20 kilogramlık el yapımı patlayıcı, EOD timleri tarafından imha edildi.
Resülayn’da 20 kilogram EYP imha edildi
20.02.2020 - 15:34 | Son Güncelleme: 20.02.2020 - 15:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Barış Pınarı Harekat Bölgesi Resülayn’da yol kenarına sivilleri hedef alacak şekilde uzaktan kumandalı olarak tuzaklanan el yapımı patlayıcı, EOD timleri tarafından imha edildi.
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