Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Virüsün Vuhan’da balık ve vahşi hayvanların etlerinin satıldığı pazar yerinde ortaya çıktığı Çin otoriteleri tarafından belirtiliyor. Şu anda pazar aktif mi yoksa kapalı mı?” sorusu üzerine Büyükelçi Li “Yapılan araştırma sonucu, koronavirüsün yabani yarasa da görülen virüse çok benzediği anlaşıldı. Yabani yarasadan başka bir hayvana bulaşmış, o yabani hayvandan da insana bulaşmış olabileceği düşünülüyor. Daha önce yaşanmış olan Sars salgınıyla aynı. Bahsedilen pazar geçen yıl aralık ayının sonunda kapatıldı” dedi.

Çin’de vahşi hayvan satışı ve yenilmesiyle ilgili ise Büyükelçi Li şunları söyledi: Çin Ulusal Halk Kongresi meclisimiz olanca hızla sıkı bir şekilde yabani hayvanların satılmasını ve onları yeme gibi kötü alışkanlıkların giderilmesi için yasaklama çalışmalarına başladı. Ayrıca antivirüs çalışmalarımız sürüyor. Kesinlikle işe yarayabileceğini söyleyebileceğimiz bir ilaç bulunamadı. Bilim insanlarımız gece gündüz çalışarak virüsün yayılmasını önleyebilecek birkaç geçerli ilaç buldu. Bu ilaçlar için klinik denemeler yapılıyor. İrfan Çalışkan - İ. Berat Yılmaz ANKARA İHA