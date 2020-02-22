İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ta bulunan Mescid-i Aksa'nın Bab El-Asbat kapısında bıçakla saldırı bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir gence ateş açarak yaraladı. Olay sonrası Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatan İsrail güçleri, ibadet eden Müslümanları Mescid-i Aksa'dan çıkarttı.
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapılarını bıçaklı saldırı iddiasıyla kapattı
22.02.2020 - 14:17 | Son Güncelleme: 22.02.2020 - 14:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ta bulunan Mescid-i Aksa'da bıçakla saldırı bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir gence ateş açarak yaraladı. Olay sonrası Mescid-i Aksa'nın kapıları kapatıldı.
Etiketler : İsrail güçleri,Mescid-i Aksa,
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