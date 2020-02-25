Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, İdlib'in şehir merkezi ile Maarrat Misrin ve Biniş bölgelerini hedef aldı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırılarda İdlib'in şehir merkezinde 6, Maarrat Misrin'de 11, Biniş'te 3 olmak üzere 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İdlib sivil savunma yetkilileri de, Maarrat Misrin bölgesinde mültecilerin kampının 4 füze ile hedef alındığı saldırıda 7'si çocuk, 1'i kadın olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 12'si çocuk 44 kişinin yaralandığını söyledi. Sivil savunma ekipleri, saldırıların yaşandığı bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.