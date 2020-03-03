Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa hayaliyle ‘umut’ yolculuğuna çıkan binlerce göçmenin Türkiye’den zorlu göç yolculuğu devam ediyor. Edirne üzerinden kimi zaman botlarla nehirden kimi zamansa dikenli tel örgüleri aşan binlerce göçmen Yunanistan’a geçti. İçişleri Bakanlığının verilerine göre Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 150 bine ulaştı. Edirne’nin Yunanistan ile hem kara hem de doğal sınırı olan Meriç Nehri üzerinden kentin güney bölgelerinde geçişlerin gece bile devam etmesi Avrupa’da paniğe yol açtı. Birçok Avrupa lideri peş peşe Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ararken, komşularımız Yunanistan ve Bulgaristan sınıra çok sayıda destek kuvvet gönderdi.

AB BAŞKANI SINIRA GELİYOR

Sert müdahaleye rağmen göçmenler, Yunanistan’a girmeye devam ederken Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel “Avrupa sınırlarını korumak için Yunanistan’ı destekliyoruz. Durumu daha yakından gözlemlemek için Salı günü (bugün) Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Yunanistan-Türkiye sınırını ziyaret edeceğim” dedi.

BM’DEN “AŞIRI GÜÇ” UYARISI

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği ise, Yunanistan’a sınırı geçmek isteyen düzensiz göçmenlere karşı “aşırı veya orantısız” güç kullanmama çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, “Onların sığınma taleplerini düzenli bir şekilde ele almak için sistemin işletilmesi gerekiyor. Hâlihazırda milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’ye ile Suriye’ye komşu diğer ülkelere uluslararası destek sağlanmalı ve hızlandırılmalıdır” denildi.

ATİNA TATBİKAT YAPACAK!

Yunanistan bununla birlikte, Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Evros bölgesinde ve Ege Denizi’nde gerçek mermilerle askerî tatbikat yapacağını açıkladı.