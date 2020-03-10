Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, ülke genelinde dün 19 yeni vaka kayıtlara geçti. Yeni vakaların 17’sinin, salgının merkezi olduğu düşünülen Wuhan kentinde görüldüğü belirtilirken, diğer 2 vakanın da Çin dışından geldiği ifade edildi. Ülkedeki toplam vak'a sayısı ise 80 bin 754’e çıktı. Komisyon, Covid-19 salgınında dün 17 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybı sayısının da 3 bin 138’e çıktığını açıkladı.



Diğer yandan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Covid-19 salgınının başlamasından bu yana ilk kez Wuhan kentini ziyaret etti. Çin resmî haber ajansı, Xi Jinping’in salgınla mücadele çalışmalarına katılan sağlık personelini ve askerî personeli ziyaret edeceğini açıklarken, Xi’nin kentteki salgınla mücadele çalışmalarını denetleyeceği aktarıldı.

Covid-19 salgınında Çin’in ardından en çok can kaybının görüldüğü ülke olan İtalya, Güney Kore’yi geride bırakarak vaka sayısında da ikinci sıraya yerleşti. İtalya’da dün bin 797 yeni vaka ile günlük bazda artış rekoru kaydedilirken, toplam vak'a sayısı ise 9 bin 172’ye ulaştı. İtalya’da salgında şu ana kadar 463 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Güney Kore’de vaka sayısı 7 bin 513’e, can kaybı sayısı da 54’e yükseldi. İran’daki Covid-19 vak'alarının sayısı da 7 bini aşarken, salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 237'ye ulaştı.