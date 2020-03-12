İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 75 kişi daha hayatını kaybetti; can kaybı 429'a, vaka sayısı 10 bin 75'e yükseldi.
İran'da bilanço artıyor! Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 429'a yükseldi
12.03.2020 - 13:33 | Son Güncelleme: 12.03.2020 - 13:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 75 kişi daha hayatını kaybetti; can kaybı 429'a, vaka sayısı 10 bin 75'e yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler : İran,koronavirüs,bilanço,korona virüsü son durum,
687488 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/687488.aspx
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