İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e çıktığını açıkladı
İspanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 84'e yükseldi
12.03.2020 - 15:35 | Son Güncelleme: 12.03.2020 - 15:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e çıktığını açıkladı
Kaynak: AA
Etiketler : İspanya,koronavirüs,
687519 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/687519.aspx
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