Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boyko Borisov, bugün tespit edilen vakaların 40 yaşın üzerinde olduklarını belirtti. Dün gece bir ay süreyle ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yarından itibaren gıda satan mağazalar ve eczaneler dışındaki tüm alışveriş yerleri kapalı kalacak. Tedbir amaçlı 14 günlük süreyi evlerinde geçirmeyen vatandaşların ise polis zoruyla prosedüre uymaları sağlanacağı kaydedildi.

Öte yandan korona virüs vaka sayısının artmaya devam ettiği ülkenin çeşitli şehirlerinde Çinlilerin işlettiği ve çalıştığı mağazalara vatandaşların girmediği görülüyor.

Virüsün Çin Halk Cumhuriyeti kaynaklı olması nedeniyle vatandaşlar, Çinlilere ait alış veriş merkezlerine girmekten kaçınıyor.

