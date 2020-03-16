Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkedeki özel bir radyo istasyonuna açıklamalarda bulunan Maruf, Libya ile kara sınırının kapatıldığını belirtti.

Tunus'un diğer komşu ülkesi olan Cezayir'e yapılan grup gezilerinin durdurulduğunu belirten Maruf, yalnızca bireysel giriş ve çıkışlara izin verildiğini söyledi.

Maruf, "Tunus bugün istisnai ve ciddi bir krizle karşı karşıya. Küresel düzeydeki bu tehlikeli ve hassas meseleyi gerektiği şekilde ele almalıyız." ifadelerini kullandı.

Yurt dışındaki vatandaşların tahliyesine devam edildiğini açıklayan Maruf, yük taşıyan uçak ve gemilerin ise mürettebatının ülkeye girişinin engellenmesi kaydıyla kabul edileceğini duyurdu.

Tunus'ta son olarak, 20 kişide Kovid-19 tespit edilmişti.