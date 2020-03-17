Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Najma Amin (24), Kanada’nın Regina Üniversitesinde lisans eğitimine devam ediyordu. İlk olarak Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüsün Kanada’ya sıçramasının ardından Amin, 9 Mart'ta Bangladeş’e döndü, 13 Mart'ta mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ancak hastane görevlileri, Amin'de koronavirüs olduğu gerekçesiyle tedavi uygulamadı. Genç kız hastanenin ihmali sonucunda hayatını kaybetti.

Çalışanlar odayı koşarak terk etti

Baba Amin Ullah, mide ağrısı nedeniyle kızının tedavisine başladığını söyledi. Najma'nın durumunun biraz iyileşmesiyle rahat nefes aldıklarını söyleyen Ullah, hemşirenin Kanada'dan geldiğini öğrendiği Amin'in ateşini ölçtüğünü ifade etti. Hemşire'nin "bu hastada koronavirüs var" diye bağırdığını ifade eden Baba Ullah, doktor, hemşire ve çalışanların koşarak odayı terk ettiğini ifade etti. Najma’nın korona test sonucunun negatif çıkmasının ardından maske ve eldiven giyerek kızının yanına girdiklerini sözlerine ekleyen Ulah, çok geç kaldıklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan hastane yetkilileri tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.