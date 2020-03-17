Dünya genelinde yayılmaya devam eden Koronavirüs salgınında bilanço artıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2 çalışanında korona virüsü tespit edildiğini doğruladı. WHO Sözcüsü Christian Lindmeier gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ofisten ayrıldıktan sonra evde virüse yönelik belirtiler gösteren personelde Korona virüsü tespit edildi. Şuan tespit edilmiş 2 vakamız bulunuyor" ifadesini kullandı.
WHO: 'İki çalışanımızda Koronavirüs tespit edildi'
17.03.2020 - 13:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 - 13:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2 çalışanında Koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : who,çalışan,koronavirüs,
688631 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/688631.aspx
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