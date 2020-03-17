Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında geçtiğimiz günlerde virüs riskinin yüksek olduğu 9 Avrupa ülkesine uçuş kısıtlaması getirilmişti. Uçuş kısıtlaması bulunan ülkelerde iş, akraba ziyareti ve öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları ise Türk Hava Yolları’na ait uçaklarla Türkiye’ye getirilmeye başlandı. Bu kapsamda İstanbul Havalimanı’na gelen yolcular hijyen önlemleri altında buradan 14 gün boyunca karantina altına alınacakları yurtlara doğru araçlarla hareket etti. Yolcuların bulunduğu ara