Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı.
Kuzey Makedonya'da koronavirüs sebebiyle OHAL ilan edildi
18.03.2020 - 20:18 | Son Güncelleme: 18.03.2020 - 20:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı.
Etiketler : kuzey makedonya,koronavirüs,
689020 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/689020.aspx
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