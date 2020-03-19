Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump canlı yayında koronavirüs açıklamalarında bulundu. Koronavirüs için aşı çalışmalarına değinen Trump, ''İlaçta klinik çalışmalarımıza hızla başladık. Hangi ilacın işe yarayacağına dair denemeler yapıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

'HAFTALAR İÇİNDE AÇIKLAYACAĞIZ'

Virüs'ün önümüzdeki dönemde hızlanacağını belirten Trump, ''Çin’in virüs konusunda yavaş bilgilendirme yapması dünyanın ağır bir bedel ödemesine neden oldu. Virüsün yayılması geldiği yerden, Çin’de durdurulabilirdi. Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağız.' 'ifadelerini kullandı.