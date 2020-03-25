Azerbaycan Bakanlar Kurulu, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İran’la sınır kapılarını 20 Nisan’a kadar kapalı tutacağını açıkladı. Azerbaycan korona virüs salgınının yayılması nedeniyle 29 Şubat saat 16.00 itibariyle 2 hafta süreyle İran ile sınırlarını kapatma kararı almıştı. Kararın 20 Nisan’a kadar uzatıldığı belirtildi.
Azerbaycan, İran’la sınır kapılarını 20 Nisan’a kadar kapalı tutacak
25.03.2020 - 14:15 | Son Güncelleme: 25.03.2020 - 14:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan, yeni tip korona virüsünün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla İran’la sınır kapılarını 20 Nisan’a kadar kapalı tutacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : Azerbaycan,
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