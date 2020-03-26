Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de başlayıp dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kanada’da ölenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Kanada Halk Sağlığı Ajansı ve Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde toplam vaka sayısı 2035’den 3292’ye, ölenlerin sayısı ise 24’den 33’e çıktı.

Ülke genelinde en fazla vaka sayısı 1339 ile Quebec eyaletinde kaydedilirken, en fazla ölüm de 13 kişi ile British Columbia eyaletinde gerçekleşti. Ölümlerin 12’si Ontario, 6’sı Quebec ve 2’si de Alberta eyaletinde oldu.

107 milyar dolarlık yardım paketi yasalaştı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun, daha önce 82 milyar dolar olarak açıkladığı ekonomik yardım paketi yasalaştı.

Çalışmaları Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce askıya alınarak kapatılan federal parlamento, ekonomik yardım paketi için yeniden toplandı. Parlamentodaki tüm partilerin ortak kararı ile kabul edilen paket, muhalefet partilerinin teklifi ile 82 milyar dolardan 107 milyar dolara çıkarıldı.

Paket ile Kanadalılara ve işletmelere gelir desteği, ücret sübvansiyonları ve vergi ertelemeleri sağlanıyor. Pakette daha önce 27 milyar dolar olarak açıklanan ve doğrudan halka verilecek destekler, 52 milyar dolara yükseltildi.

Yardım paketinde geri kalan 55 milyar dolarlık kısım da vergi ertelemeleri yoluyla iş dünyasının likidite ihtiyacına yardımcı olacak. Öğle saatlerinde hem parlamento hem de senato süreci tamamlanarak kabul edilen yasa, Kanada Genel Valisi Julie Payette tarafından da imzalanarak yürürlüğe girdi.

Karantinayı reddeden kadın tutuklandı

Öte yandan Kanada’nın Newfoundland eyaletinde seyahatten dönen 53 yaşındaki bir kadının evde karantinayı reddettiği için tutuklandığı bildirildi.

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC’nin haberine göre Newfoundland polisi, kadının halk sağlığı acil durum emirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle bir gece hapishane hücresine yerleştirildiğini doğruladı.

Newfoundland Polis Sözcüsü James Cadigan, Eyalet Halk Sağlığını Koruma ve Tanıtım Yasası uyarınca, kadının 14 gün boyunca kendini tecrit etmediğini, yasaya uymadığı için tutuklandığını ve bunun 500 ila 2 bin 500 dolar arasında para veya altı aya kadar hapis cezasına yol açabileceğini söyledi.